Un "orologio climatico" e' esposto sulla statua del Cristo Redentore, che sovrastade, per mostrare quanto tempo ci vuole per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. 23 luglio 2023Negli ultimi giorni, la sua 'fuga' adeaveva scatenato il gossip sulla eventuale assenza proprio di Bastian, poi smentita sempre sui social senza troppi commenti dalla stessa Blasi.Suggello perfetto per la curiosa crociera Napoli -de, con scalo a l'Avana, in cui i duellanti hanno imbarcato il pubblico del Ravello Festival. A proposito: chi lo ha vinto il duello tra ...

A Rio de Janeiro un "orologio climatico" mostra quanto tempo ci vuole per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi ... Agenzia ANSA

Nel complesso di favelas Alemão di Rio de Janeiro, i fan che si recavano a vedere il nuovo film di Barbie si sono imbattuti in un personaggio locale noto come ...MeteoWeb L’acqua di un rio di Venezia è diventata improvvisamente di colore rosso, questo pomeriggio, come conseguenza del maltempo che oggi ha colpito il Veneto. Il fenomeno, che ha attirato l’attenz ...