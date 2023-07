A Napoli apre il primo wc-shop | ‘Se ti scappa’ “Ho voluto dare un segno di civiltà a questa città”

(Di domenica 23 luglio 2023) Al centro storico di(via Atri, 32) nasce ilwc-, un bagno aperto a tutti al quale si accede pagando 1 euro. L’ambiente è completamente tecnologico: accettati pagamenti con il Pos e all’interno è possibile acquistare prodotti per l’igiene personale. “L’dea nasce dalla voglia diundie in particolare a questo quartiere. Aservizi igienici pubblici inesistenti” dice Enzo Pesce, ideatore del progetto e proprietario del locale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

