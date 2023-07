22 Luglio 2023 – In 300mila chiedono a Netanyahu ritiro riforma giudiziaria Sciopero anche dei riservisti israeliani

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 23 luglio 2023) Nel 29esimo sabato di protesta in Israele, più dipersone sono scese in piazza in tutto il Paese contro lapromossa dal governo di Benjamin. Sabato più di 100 ex capi della sicurezza israeliana hanno inoltre firmato una lettera per chiedere al premier israeliano di fermare la legislazione e migliaia dimilitari hanno dichiarato che non si presenteranno più in servizio. Patrick Zaki, liberato grazie alla diplomazia del Governo italiano, tornerà oggi in Italia dopo un calvario durato tre anni e mezzo di prigionia in Egitto e correrà subito a Bologna, all’università Alma Mater. Il segretario del partito islamico curdo turco Huda-Par nella provincia meridionale di Adana è stato ucciso a coltellate davanti al suo ufficio. Huda-Par è uno dei partiti minori ...