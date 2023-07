"Zaki Il governo Meloni non si aspettava un grazie"

(Di sabato 22 luglio 2023) Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli interviene sulla vicenda di Patricke assicura: "L'Italia è tornata centrale in politica estera"

...ha ripetutamente ringraziatoe ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza'. 'No al volo di Stato Patrickè ...... il ricercatore dell'Università appena rientrato dal Cairo dopo la grazia ottenuta dalegiziano, Dopo l'arrivo all'aeroporto di Malpensa, Patricksarà accompagnato all'Università di ...Patricknon vuole passerelle con esponenti delMeloni che ha ottenuto la grazia di Al Sisi ma il ricercatore egiziano sarà domani sera 23 luglio a Bologna, all'Univesità per una conferenza stampa ...

Patrick Zaki e le soluzioni del governo per tornare in Italia rifiutate: «Ha paura di compromettersi» Open

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli interviene sulla vicenda di Patrick Zaki e assicura: "L'Italia è tornata centrale in politica estera" ...Patrick Zaki farà ritorno in Italia domenica 23 luglio con un volo di linea dal Cairo a Milano. Prevista una conferenza stampa all'Università di Bologna.