Zaki domani sera a Bologna | incontro in Università

Patrickarriverà domenica in Italia, all'aeroporto di Milano Malpensa, e poi raggiungerà Bologna, la città dove ha studiato e si è laureato . Alle 20.30, terrà una conferenza stampa al Rettorato dell'...Patrickarriverà in Italia e, in serata alle 20.Il tweet di Patrick" La sensazione migliore è la libertà.mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso". E' il tweet di Patrick, all'indomani del rilascio dalla Direzione di ...

Zaki rifiuta il volo del governo. Tajani: 'Torna come vuole' Agenzia ANSA

Domani Patrick Zaki arriverà in Italia e, in serata alle 20.30, sarà il protagonista di una conferenza stampa al Rettorato dell’Università di Bologna insieme al rettore Giovanni Molari e alla professo ...Patrick Zaki arriverà all’aeroporto di Malpensa nella giornata di domenica, e in serata terrà una conferenza stampa all’Università di Bologna; il 30 luglio si terrà una festa pubblica in Piazza Maggio ...