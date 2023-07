Zaki arriverà domani in Italia | in serata incontro all’Università di Bologna

Patrickin Italia già domenica . Il ricercatore graziato dal presidente egiziano al - Sisi dopo la contestata condanna a 3 anni di carcere per 'notizie false', ha scelto di lasciare l' Egitto ...Patrickdomani in Italia. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Malpensa,sarà accompagnato all'Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli. Alle 20.30 ...Patricka Bologna. Dopo il suo no al volo di Stato , in quanto attivista per i diritti umani, l'... l'attivista egiziano "graziato" dal presidente al - Sisidomenica in Italia da uomo ...

Patrick Zaki, volo di Stato rifiutato e ritardi nei documenti: quando arriverà in Italia Vanity Fair Italia