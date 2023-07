(Di sabato 22 luglio 2023) Nelle ultime puntate diabbiamo assistito a due Fatal 4 Way validi per un’opportunità titolata allo U.S.di. I vincitori di questi due incontri sono stati i due membri del LWO, ovvero Santos Escobar e Rey Mysterio(quest’ ultimo non fra poche polemiche dato che il favorito era LA Knight e il pubblico non ha ben accolto la sua sconfitta) che quindi si affronteranno il prossimo venerdì per decretare lo sfidante di, che nel mentre ha perso un match titolato. Ma quando avverrà la difesa? Inizialmente si dava per scontato che il match valido per lo U.S.potesse avvenire in quel di, ma nelle ultime ore secondo quanto riportato dal Wrestling Observer sembra essere uscita ...

Tyson Fury ha dichiarato "mai dire mai" riferendosi al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato ...a Cardiff quando...Tyson Fury ha dichiarato "mai dire mai" riferendosi al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato ...a Cardiff quando...

WWE: Austin Theory difenderà il suo U.S. Championship a SummerSlam o SmackDown Zona Wrestling

La WWE ha recentemente annunciato un torneo a SmackDown per decretare il prossimo contendente allo United States Championship di Austin Theory e, nella puntata dello show blu della scorsa notte, S hea ...Every wrestler arrives in WWE with a certain amount of hype. There is no larger stage in professional wrestling, so finding your way onto television ...