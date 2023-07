Wanda Nara come sta Torna sui social dopo le voci sulla leucemia | «Ecco la mia ultima settimana»

... la favola di Ilenia Garofalo I POST INSTAGRAM Fotogallery - Icardi rompe il silenzio sulle condizioni diGUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Cara Delevingne e Minke, baci sugli spalti a ...Una carrellata di foto immortalano la showgirl al fianco del marito Mauro Icardi e dei ...Un momento difficilissimo per, colpita da una brutta malattia. Prima le voci su una possibile leucemia, dunque la richiesta dell'agente argentina di rispettare la sua privacy, anche per tutelare i figli, in attesa di ...

Wanda Nara malata, la scelta radicale di Mauro Icardi: una dolorosa conferma Liberoquotidiano.it

Nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa notizia riguardo una decisione che Mauro Icardi ha preso per la moglie Wanda Nara ...Lo stato di salute di Wanda Nara ha generato apprensione tra i fan e soprattutto in famiglia. In attesa del risultato degli accertamenti a cui la show girl si è sottoposta, ...