Volley | la Polonia rimonta il Giappone in Nations League e vola in Finale | Leon stellare | ora Italia o USA?

(Di sabato 22 luglio 2023) Laè la prima finalista della2023 dimaschile. I biancorossi hanno sconfitto ilper 3-1 (19-25; 28-26; 25-17; 25-21) di fronte al proprio pubblico di Danzica e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I padroni di casa torneranno in campo domani sera (domenica 23 luglio, ore 20.00) per fronteggiare la vincente dell’altra semitra. I vicecampioni del mondo giocheranno per il titolo per la seconda volta nella storia, visto che nel 2021 persero contro il Brasile a Rimini, mentre nel 2019 e nel 2022 chiusero al terzo posto. Ilera la mina vagante della manifestazione e ha sperato nel colpaccio quando ...