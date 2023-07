Volley femminile | l’Italia vola in Finale agli Europei Under 17 | Grecia stesa al tie-break | ora una “classica”

(Di sabato 22 luglio 2023)si è qualificata alladegli17 di. La nostra Nazionale aveva messo chiaramente in chiaro le cose nei primi due set dominando in lungo e in largo contro lae sembrava lanciatissima verso una comoda vittoria, ma non aveva fatto i conti con la voglia di rivalsa delle elleniche. Le avversarie hanno infatti dominato il terzo parziale, ma poi le azzurre comandavano agevolmente la situazione nella quarta frazione e sul 24-21 sembrava fatta. Ancora una volta le bianco-blu recuperavano lo svantaggio e si guadagnavano il tie-, annullando complessivamente tre palle match. Lasi è issata addirittura sull’11-8 nel momento topico, ma con le spalle al muroha ...

2023 - 2024 Serie A2Squadra Melendugno Sventola forte il tricolore sopra Melendugno che si tinge di azzurro per accogliere la campionessa europea Lisa Esposito. La laterale della ...2023 - 2024 Serie B1La Pantaleo PodioFasano mette segno un nuovo colpo di mercato. Sarà infatti Michela Pisano , venticinque anni per 168 cm a ricoprire il ruolo di libero ...... che si avvicina al completamento del roster che parteciperà al prossimo campionato di B2. ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO Precedente, Serie B - Ottavo anno in ...

Volley Femminile - Ammissione ai Campionati di A1 e A2: dalla Lega semaforo verde per Cuneo e Mondovì! Il Pescara è fuori! TargatoCn.it

Dalla GPS San Vito fa il salto di categoria la giocatrice che segue la campagna Bazzoli. Con il suo "acquisto" la dirigenza della squadra del basso vicentino chiude il roster per la stagione prossima ...