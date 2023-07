VNL maschile 2023 | la Polonia è la prima finalista | sconfitto in rimonta il Giappone a Danzica

Leggi su sportface

Labatte iled è ladella Volleyball Nations League (VNL). Ai padroni di casa partono con il piede sbagliato contro una formazione nipponica scesa in campo invece con l'obiettivo di causare l'upset di giornata. Invece sulla lunga distanza esce fuori la maggior potenza della squadra di casa che si impone 3-1 (19-25, 28-26, 25-17, 25-21) e attende in finale la vincente della sfida in programma stasera tra Italia e Stati Uniti. Formidabile Leon con i suoi 23 punti, ben assistito anche dai 19 di Kaczmarek e dai 14 di Sliwka, a tratti inarrestabile con i suoi attacchi in diagonale. Alnon bastano i 22 di Ishikawa.