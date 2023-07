Vita da Carlo 2 | la data di uscita della serie di Carlo Verdone

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 22 luglio 2023)da, in arrivo la seconda stagione. Laautobiografica interpretata da, dopo la prima stagione, torna con nuove puntate. Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ a partire dal 15 settembre.da2,a Giffoni svela ladiLadi lancioseconda stagione didaè stata ufficializzata in occasione del Giffoni Film Festival 2023, durante uno speciale panel dedicato in cui...