Villarreal | c’è l’idea Gabbia per la difesa

Leggi su 11contro11

(Di sabato 22 luglio 2023) Rimane caldo l’asse tra la Milano rossonera e la Spagna. Dopo l’affare Chukwueze, che sta per arrivare in casa Milan, ora c’è chi potrebbe percorrere il viaggio opposto per approdare al Madrigal. Nelle ultime ore, infatti, ilsi è fatto avanti per Matteo. I Sottomarini Gialli dovranno lottare su più fronti dopo l’ottima Liga appena conclusa. Per questo bisognerà rinforzare la rosa dei difensori centrali, che al momento è composta solamente da 3 calciatori: Raul Albiol, Aissa Mandi e Jorge Cuenca. Il Milan sembra disposto a lasciar partire il proprio prodotto del vivaio. Soprattutto perché la formula sembra essere quella del prestito secco.in questo modo andrebbe un anno in Spagna, dove probabilmente avrà più spazio di quello trovato ora al Milan, per tornare con più esperienza la prossima stagione. Il ...