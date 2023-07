Video Napoli | Osimhen vince la partitella e festeggia col pubblico

Victor Osimhen continua a regalare spettacolo nel ritiro del. Il nigeriano vince la partitella e festeggia col pubblico che canta 'I Campioni dell'Italia siamo noi'. Guarda il ...Il filmato è stato girato sull'autostrada- Salerno direttamente da un'auto che transitava a fianco allo scooter. La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli Ilè stato anche ...... gli incontri in trasferta a, l'incontro con stelle come Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry o ... Tadic una volta mi ha inviato undi auguri per il mio 18° compleanno, all'epoca fu davvero ...

Nel ritiro di Dimaro, è andata in scena una riunione anche tra il procuratore del capitano e De Laurentiis per discutere sul prolungamento fino al 2028 ...L'attaccante nigeriano è apparso molto contento e ha iniziato a saltare di gioia insieme ai suoi sostenitori (dall'inviato Fabio Mandarini) ...