Video F1 | GP Ungheria | pole di Hamilton Gli highlights delle qualifiche

Formula 1, qualifiche Gp Ungheria: Hamilton conquista la pole. VIDEO Sky Tg24

Lewis Hamilton ottiene la Pole Position del GP d'Ungheria per appena tre millesimi su Verstappen e Norris. Leclerc P6, Sainz P11.Sul circuito dell’Hungaroring, con il nuovo format dell'Alternative Tyre Allocation, il pilota inglese con la sua Mercedes conquista il miglior tempo precedendo di soli tre millesimi Max Verstappen co ...