VIDEO F1 | GP Ungheria 2023 | highlights e sintesi Hamilton in pole per 0 003 su Verstappen!

(Di sabato 22 luglio 2023) Va in archivio una giornata per certi versi storica per la Formula 1. Al GP d’infatti, dodicesima tappa del Mondiale, abbiamo assistito per la prima volta a delle qualifiche andate in scena con l'”Alternative Tyre allocation”, format che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta dell’utilizzo della Hard in Q1, della Medium in Q2 e della Soft in Q3. Una novità che ha contribuito a una sessione di grande spettacolo, culminata con lapositon strappata al fotofinish da Lewis. Il fenomeno britannico infatti sotto la bandiera a a scacchi ha registrato l’importantissimo crono di 1:16.609, beffando di un nulla il leader della classifica piloti Max Verstappen, il quale si è dovuto accontentare della seconda posizione con un gap di +0.003. Bene poi Lando Norris che, su una McLaren sempre più ...

Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà in pole position nel Gp d', undicesima prova del Mondiale di Formula 1 . Il pilota britannico, con il tempo di 1'16''609, ha preceduto di soli tre millesimi Max Verstappen con la Red Bull, che partirà al suo fianco, In ...su questo argomento Dalla Ong all'Europarlamento, il regalo della sinistra a Rackete La ... In Germania col partito Afd, ma anche in Francia con Marine Le Pen, in Polonia edove si stanno ...Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito ilper recuperare le nostre considerazioni in vista del GP2023. MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL ...

Video F1 GP Ungheria, Verstappen critica il nuovo format per le qualifiche La Gazzetta dello Sport

Lewis Hamilton ottiene la Pole Position del GP d'Ungheria per appena tre millesimi su Verstappen e Norris. Leclerc P6, Sainz P11.Qualifiche terminate per il GP di Ungheria, ma quale sarà la griglia di partenza per la gara di domani Ecco la classifica ufficiale ...