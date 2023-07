Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 luglio 2023)DEL 22 LUGLIOORE 13.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 24 LUGLIO, , L’AGITAZIONE INTERESSA LE RETI DI ATAC,TPL E LA REGIONALE COTRAL POSSIBILI DISAGI DALLE 08.30 ALLE 12.30 ORA LAUN INCIDENTE SULLA-TARQUINIA è LA CAUSA CODE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE AURELIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, LA CIRCONE è SCORREVOLE, ANCHE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO Più A SUD CODE INTERESSANO LA FLACCA ALL’ALTEZZA DI PORTO ...