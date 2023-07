Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 luglio 2023)DEL 22 LUGLIOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE DEL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SI PRESENTA SENZA CRITICITà, SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO ORA IL IL METEO ATTENZIONE BOLLINO ROSSO ANCHE NELSONO PREVISTE TEMPERATURE FINO A 34 GRADI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ORTE-ATTIGLIANO- VITERBO, LA CIRCONE è SOSPESA, PER CONSENTIRE I LAVORI SINO AL 6 AGOSTO SONO GARANTITI I BUS SOSTITUTIVI ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE OGGI E DOMANI, I LAVORI SERALI SONO SOSPESI IL SERVIZIO SARà REGOLARE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ è TUTTO. GRAZIE PER ...