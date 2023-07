' Vestire la maglia bianca è un sogno che si realizza La società sta allestendo un' ottima squadra'

Francesco Cassata è tornato allo Spezia, la squadra dove ha iniziato la sua carriera da bambino. Il neo centrocampista afferma che ritornare al 'Picco' sarà un'emozione fortissima e che spera di ...Commenta per primo Oltre ai nuovi innesti, la Roma è al lavoro anche per piazzare gli esuberi presenti in rosa. Uno di questi è Gonzalo Villar che è sempre più vicino aladel Granada. Il giocatore e il club andaluso hanno già trovato l'accordo ma mancava ancora l'ok definitivo della Roma. Nelle ultime ore, la trattativa ha avuto un'importante ...Pallacanestro Reggiana è a tutti gli effetti la mia seconda casa,nuovamente questaè per me motivo d'orgoglio, sono colori che sento miei e per cui darò sempre più del 100% per ...

"Vestire la maglia bianca è un sogno che si realizza La società sta ... Quotidiano Sportivo

Francesco Cassata è tornato allo Spezia, la squadra dove ha iniziato la sua carriera da bambino. Il neo centrocampista afferma che ritornare al 'Picco' sarà un'emozione fortissima e che spera di togli ...Il Milan è scatenato sul mercato. Dopo la chiusura dell’affare che porterà Noah Okafor a vestire la maglia rossonera, è notizia di questi ultimi minuti che la trattativa tra il Villarreal e la dirigen ...