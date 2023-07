Veronica Panarello oggi | cosa fa la mamma del piccolo Lorys Stival

Leggi su cultweb

(Di sabato 22 luglio 2023)sta scontando la pena a 30 anni di reclusione per aver ucciso il figlioAndrea, un bambino di 8 anni, nel 2014. La donna si trova rinchiusa presso il carcere Lorusso e Cotugno di Torino, e qui è stata trasferita per un motivo ben preciso. Ogni giorno, infatti,esce per qualche ora dalla sua cella del carcere per frequentare un corso per diventare operatrice sociale. Quando uscirà di prigione lei vorrebbe infatti ricostruirsi una vita professionale. La donna ha già scontato otto anni, inclusa la carcerazione preventiva per via del delitto. Trae il suo ex marito Davideci sono soltanto contatti formali. Quest’ultimo è obbligato dal Tribunale a dare anotizie ...