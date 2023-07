Verdone a Giffoni | “Sacrosanto lo sciopero degli attori di Hollywood”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Concordo pienamente con gliamericani in”, dice Carlorispondendo a una domanda dei giovani delFilm Festival. “L’intelligenza artificiale è la morte del cinema d’autore. Figuratevi se io accetterei di cedere la mia immagine per comparire in un film con la faccia ringiovanita come quando avevo 38 anni. E attenzione agli algoritmi che pretendono addirittura di definire il finale di un’opera, non è giusto, è una paraculata per avere scelte che aggancino i gusti della massa”.cita Godard, quando disse “addio al linguaggio dell’autore”. “Certe tendenze equivalgono a decretare la morteautori, èunoche chiede di mettere dei paletti. Se nel nostro lavoro devono ...