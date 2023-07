Commenta per primo Davidenel pomeriggio ha raggiunto il ritiro di Pinzolo, dove il Torino si sta allenando da inizio ... Su: 'è un ragazzo giovane, c'è qualche squadra interessata a ...IN MISSIONE - Il ds granata Davideè in Romania per parlare con il ragazzo e discutere ...sugli esterni perderà Aina in scadenza di contratto e potrebbe valutare eventuali offerte per(...Commenta per primo Davidenel pomeriggio ha raggiunto il ritiro di Pinzolo, dove il Torino si sta allenando da inizio ... Su: 'è un ragazzo giovane, c'è qualche squadra interessata a ...

Vagnati: “Singo ha interessamenti. Valutiamo la situazione insieme a lui” Pianeta Milan

Il Torino al debutto stagionale, ha vinto per 2-0 in amichevole contro il Feralpisalò: reti di Schuurs e del giovane primavera Savva ...La prima formazione dell'anno vede Juric schierare il suo Toro con un 3-4-2-1: Milinkovic Savic tra i pali; difesa a tre con Zima, Schuurs e capitan Buongiorno; a centrocampo spazio a Singo, Ilkhan, ...