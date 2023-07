Vacanze convenienti | ecco i Paesi dove l’Euro vale di più | le mete più gettonate

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 luglio 2023)conviene andare in vacanza conle destinazioni da raggiungere L’inflazione e l’aumento dei prezzi in ogni settore ha messo in difficoltà tutto il mondo. Tra ilr pagare bollette, affitti, mutuo e auto, un individuo non può permettersi anche di andare in vacanza, vedendo i recenti costi aumentati di biglietti aerei e hotel, inoltre, una volta sul posto si spende per mangiare, souvenir e attività, e non tutti sono in grado di permetterselo. Ipiùper gli europei – ilovetrading.itGli americani, invece, sono propensi a visitarepa, poiché il valore del dollaro permette loro di rientrare in spese non troppo gravose, pagando in euro. Se credete che per noi non sia così, vi sbagliate. Anche noi, europei, possiamo viaggiare in ...