Una ragazza di 18 anni del Nebraska è stata condannata a 90 giorni di carcere e due anni di libertà vigilata per aver bruciato e seppellito il feto che aveva abortito prendendo una pillola per ...

Usa: abortisce e brucia il feto, 18enne condannata al carcere - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

