Uomini e Donne | offese pesanti a Francesca Del Taglia | «Hai 3 te**e» La risposta fa tacere tutti

(Di sabato 22 luglio 2023) Scatti hot per un ex volto diDelè finita al centro di una polemica social dopo aver pubblicato su Instagram uno scatto in costume insieme ai suoi due figli. Oltre al fisico scultoreo, però, molti hanno notato sullo sterno dell’ex corteggiatrice un bozzo. Una protuberanza che ha scatenato alcuni haters, che hanno lasciato commenti sotto il post, accusandodi aver esagerato con la chirurgia estetica: «Terza tet*a». Cosìha deciso di replicare, mettendo a. La«E’ una malformazione dalla nascita allo sterno» scrive, e aggiunge: «Un po’ di sensibilità a volte non guasterebbe». Unache mette a ...

Scatti hot per un ex volto di. Francesca Del Taglia è finita al centro di una polemica social dopo aver pubblicato su Instagram uno scatto in costume insieme ai suoi due figli . Oltre al fisico scultoreo, però, ...... dannosa e dannosa per lee per i bambini. "Questo caso evidenzia molti dei problemi con la ... o per glibiologici che assumono ormoni per far crescere il seno, su come nutrire i loro ...Come rivela Deianira Marzano, ai casting un testimone ha raccontato di aver visto un volto noto diassumere un atteggiamento altezzoso che ha provocato la rabbia di un altro ragazzo. E ...

Uomini e Donne, Anticipazioni: cambia tutto, Maria De Filippi introduce una Novità clamorosa ComingSoon.it

Sei domande per capire se i nei che abbiamo sul corpo sono pericolosi o no: è il «Melanometro», un test scaricabile online grazie alla associazione padovana Piccoli Punti Ets e messo a punto da un tea ...Ex protagonista di Uomini e Donne è diventata mamma per la terza volta di un maschietto : ecco come sta dopo il parto. Il racconto social.