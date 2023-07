Uno dei tre ragazzi dei The Borderline torna sui social

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 luglio 2023) . Si tratta di Vito Lo Iacono, che poco dopo la tragedia aveva scatenato le polemiche Vito Lo Iacono, detto Er Motosega, è uno degli youtuber coinvolti nell’incidente di Casalpalocco, dove perse la vita il piccolo Manuel Proietti. Dal giorno dell’incidente non si sono avute sue notizie, poiché l’attivitàe del canale YouTube è stata sospesa. Ora, il giovane èto sui, sul proprio profilo personale, postando un una story. Nel breve video, lo si vede sereno e sorridente, mentre canta in compagnia di una ragazza. Si tratta della fidanzata, l’influencer Gaia Cascino. Non è chiaro se i due siano in Italia o all’estero, ma sembra si trovino sulla riva di un fiume. Lo Iacono aveva alimentato le polemiche dopo l’incidente postando un commento: «Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io ...