Una breve guida alla Pratica del Tantra di Coppia

(Di sabato 22 luglio 2023) Cari maschietti, siete pronti per un viaggio emozionante nell’intimità e nella connessione profonda con la vostra partner? Ildiè un’anticache può trasformare la tua relazione amorosa in qualcosa di magico e speciale. Se desiderate scoprire un nuovo livello di piacere e comprensione con la persona che amate, siete nel posto giusto. Introduzione aldiCos’è ildi?Ildiè unamillenaria che si basa sull’espansione della coscienza, sulla connessione spirituale e sull’intimità con il tuo partner. Non è solo una serie di tecniche sessuali, ma un percorso di crescita personale e condiviso. Rompere gli Stereotipi ed i TabùAbbandonate i ...