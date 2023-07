Un turista abruzzese precipita e muore in val Badia

(Di sabato 22 luglio 2023) E' un, Cristian Marchionni di Avezzano, la vittima di un incidente in montagna in val, in Alto Adige. L'uomo di 50 anni si trovava sui pendii del Santa Croce, nei pressi della ...

