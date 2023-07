Ultime Notizie – Sciopero generale in autunno | Landini spiega perché

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 luglio 2023)in. Così da Brescia, nel corso di una iniziativa della Fiom Lombardia, il leader Cgil Mauriziola decisione adottata nei giorni scorsi dall’Assemblea. “Io chiedo al governo che cominci a discutere con il sindacato, cosa che non sta facendo. Ci sono una serie di tavoli finti. Scenderemo in piazza anche per questo”, ha detto, ai microfoni di Tg3 Lombardia. Uno, ribadisce, “contro la legge di bilancio: faremo una consultazione straordinaria tra i lavoratori a settembre e non solo per chiedere se mobilitarsi e per capire come vogliamo farlo”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione