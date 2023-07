Ultime Notizie Roma del 22-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara Ester in apertura di giornale circa 5000 mercenari Wagner sono arrivati in Bielorussia l’ho riferito il portavoce del servizio di guardia di frontiera totale dell’Ucraina Aggiungendo che il confine con la Bielorussia è sicuro che viene punito per ulteriori rischi la loro presenza non rappresenta una minaccia immediata poi detto che il numero di uomini va anche livello Russia era inizialmente di centinaia mercenari continuavano ad arrivare 9 colonne Wagner sono arrivate finora il mio piatto preferito ammutinamento di pioggia contro il Cremlino andiamo in Egitto leggero cambiamento nei piani di Patrick zaki dopo la grazia e l’annuncio dell’arrivo in Italia lo studente dovrà attendere ancora qualche prima di poter partire Come spiega lo stesso giacchino Un ...