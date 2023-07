Ultime Notizie – Nuovo incarico da Ue per Letta | l’attacco di Salvini

(Di sabato 22 luglio 2023) Il Consiglio dell’Unione Europea ha incaricato Enricodi redigere un rapporto strategico sul mercato unico. Lo scrive il quotidiano belga Le Soir, citando l’ex segretario del Pd, che ha detto di essere “alla ricerca della formula magica per rilanciare il mercato unico europeo”.lavorerà insieme al vice premier e ministro dell’Economia Pierre-Yves Dermagne e il rapporto dovrebbe essere pronto per marzo del 2024, durante la presidenza belga dell’Unione. “Il rapporto uscirà poco prima delle elezioni (europee) dell’anno prossimo, e allora dovremo stare attenti alla disunione tra i vari Paesi… L’unità tra di noi è la cosa importante, quella che deve venire prima, molto più che marcare le nostre differenze”, ha detto. “Perdono le elezioni in Italia, fanno carriera in Europa. Dopo Di Maio,. ...

Geopolitiche - L'esercito ucraino continua a colpire obiettivi in Crimea, tra cui un ... Nelleore è invece stato riaperto il ponte di Kerch, chiuso in mattinata per riparazioni a seguito ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Patrick Zaki è stato ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 22 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Dopo Kiev, Mosca e Washington, ok da Pechino alla missione del cardinale Zuppi. A Managua chiusa la rappresentanza pontificia, preoccupazione per il vescovo Álvarez condannato a 26 anni ...Un uomo si è accorto giusto in tempo di aver lasciato il figlio chiuso in auto durante un'ondata di calore di quasi 40 gradi. L'incidente si è verificato nel parcheggio di ...