Ultime Notizie – Jamie Foxx | primo video dopo la malattia | “Un inferno”

"Gli occhi si muovono, funzionano. Non sono paralizzato. Sono andato all'e sono tornato. La strada verso il recupero ha avuto alcuni intoppi. Ma sto tornando e sono in grado di lavorare"., 55 anni, compare in unsu Instagram per la prima volta da aprile, dal ricovero in ospedale per una patologia su cui l'attore e la famiglia hanno mantenuto il più stretto riserbo. Come riferisce la Cnn, nei mesi scorsiè stato avvistato in una struttura specializzata nella riabilitazione di pazienti condizionati da lesioni spinali o problemi a livello neurologico-cerebrale. "Se mi vedete in giro d'ora in poi – aggiunge– potrei scoppiare a piangere perché è stata davvero dura. Sono stato male, ma sono in piedi. Mi vedrete in giro".