Ultime Notizie – come invecchiare di 10 anni

(Di sabato 22 luglio 2023)di 10a livello cognitivo. Sembra essere questo l’impatto di una convivenza di diversi mesi con sintomi del Long Covidl’ormai famosa ‘brain fog’, la nebbia cognitiva. Le persone che sperimentavano questa condizione in maniera persistente hanno infatti mostrato prestazioni ridotte in attività indicative di diversi processi mentali, fino a duedopo l’infezione con il virus Sars-CoV-2. Un team di ricercatori del King’s College London ha esplorato questo aspetto in un nuovo studio. Gli autori hanno esaminato se l’infezione da Covid influisse sulle prestazioni mentali, in due cicli di test cognitivi online che si sono svolti nel 2021 e nel 2022. I risultati sono stati pubblicati su ‘eClinicalMedicine’. I dati sono stati raccolti per oltre 3mila partecipanti allo studio ...

Per Patrick Zaki prima tappa a Milano, poi a Bologna. Arriverà domani in Italia il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al Sisi.

Sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni. Sì alla sincerità e no alla doppiezza. ci vuole coraggio e forza d'animo contro la guerra ...