Ultime Notizie – Cartelle esattoriali | cosa fare | tempi | ricorso e rate

(Di sabato 22 luglio 2023) La cartella esattoriale è un atto di pagamento che l’Agenzia delle Ent– Riscossione invia al contribuente per richiedere il saldo di somme a debito che sono risultate da un controllo dell’ente creditore. Come spiega Money.it, queste somme vengono iscritte a ruolo e trasmesse all’Agenzia delle Entche provvede a elaborare una cartella di pagamento al fine di riscuotere il debito. Scegliere di non pagare una cartella esattoriale entro i 60 giorni di tempo che prevede il termine potrebbe essere molto rischioso poiché permette all’Ader di avviare delle procedure cautelari nei confronti del creditore. L’Agenzia può procedere, infatti, al fermo amministrativo dii veicoli, di beni mobili o all’ipoteca, ma anche procedere all’esecuzione forzata per recuperare coattivamente il credito con il pignoramento dei beni o dei crediti. Proprio per questo, ...