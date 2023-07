Ultime Notizie – Caldo record in Grecia | weekend più rovente degli ultimi 50 anni

(Di sabato 22 luglio 2023) Insarà il fine settimana di luglio più50, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi e il rischio di incendi. E’ l’avvertimento dei meteorologi, mentre i siti turistici più importanti, come l’Acropoli di Atene, hanno deciso di chiudere ai visitatori nelle ore più calde delle giornate. L’appello del governo è stato invece quello di lavorare da casa in regime di smart working per tutti coloro che possono farlo e di evitare di avventurarsi se non necessario. Nel suo ultimo bollettino, il Servizio meteorologico nazionale ellenico (Hnms) ha avvertito che le regioni centrali e orientali dellaprobabilmente vedranno temperature che raggiungeranno i 44 gradi centigradi oggi. E domani potrebbe essere ancora più, ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLa guerra in Ucraina è arrivata al giorno 514 . I combattenti della compagnia militare privata "Wagner" non combattono più in Ucraina: lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della ...

Le ultime ore sono state drammatiche per la Real Sociedad: sono stati confermati i peggiori pronostici. Secondo il suo entourage la chiave della decisione risiederebbe nell'età: il recupero di una ...Per la società svizzera che emette certificati di investimento la semestrale evidenzia ricavi in lieve crescita e un aumento del 36% nel numero di prodotti emessi ...