Ultime Notizie – Caldo record in Grecia | turisti in fuga da hotel per incendio a Rodi

(Di sabato 22 luglio 2023) Migliaia di persone sono state evacuate da case esull’isola di, aiutate a fuggire dagli incendi anche con barche private, che si sono unite alla guardia costiera greca per aiutare a prelevare persone dalle spiagge a est dell’isola. Navi della marina greca si starebbero dirigendo verso le zone colpite, che sono le più frequentate dai. Il vicecapo dei vigili del fuoco dellaha affermato che gli incendi asono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti, secondo la protezione civile e il Ministero della crisi climatica, che ha aggiunto che ivengono evacuati in sicurezza dalle aree colpite, che rappresentano meno del 10% della “capacitàca totale” e vengono ...

(di Elvira Terranova) webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:I numeri vincentiEstrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione del Lotto e 10 e Lotto di oggi sabato 22 luglio 2023. I numeri vincenti 22 Luglio Estrazioni del ...... 'Stranizza d'amuri un film dedicato ai genitori' ARTICOLO SUCCESSIVO Giovanna Sannino: 'Nell'IPM ho imparato a non giudicare e a tendere sempre la mano'Estrazioni del Lotto, del ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 22 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Sabato amaro per l'Alpine. In Ungheria, sia Ocon che Gasly sono stati eliminati in Q2, faticando entrambi nella gestione delle gomme più dure, visto il format sperimentale di questo weekend e che ha c ...E' giunta oggi ad un punto di ebollizione la protesta contro la riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu la cui prima fase (la 'limitazione della clausola di ragionevolezza') sarà approvat ...