UFFICIALE | Pepito Rossi si ritira | 'Eternamente grato | non ho mai smesso di sognare'

Il caneè protagonista della Zampata , racconto del mondo attraverso gli occhi degli animali. Da un' idea di Diego Cugia . Salvo Sottile passa a Rai 3 con una prima serata ancora da definire. ...La Spal ha ufficializzato il ritorno in biancazzurro di Giuseppe Rossi.indosserà la maglia numero 49, ma salterà la prossima sfida degli estensi contro il Como: il neo tecnico Massimo Oddo non lo ha inserito tra i convocati per il match contro i lariani in ...Il caneè protagonista della Zampata , racconto del mondo attraverso gli occhi degli animali. Da un' idea di Diego Cugia . Salvo Sottile passa a Rai 3 con una prima serata ancora da definire. ...

UFFICIALE, Pepito Rossi si ritira: 'Eternamente grato, non ho mai ... Calciomercato.com

Giuseppe Rossi lascia il calcio giocato. Dopo alcune stagioni travagliate sotto l'aspetto fisico in cui l'ex numero 22 viola ha avuto difficoltà a trovare ...Tutto quello che c'è da sapere su Le mie ragazze di carta, il film di Luca Lucini con Neri Marcorè e Maya Sansa al cinema dal 13 luglio.