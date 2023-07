UFFICIALE – Cremonese | un altro rinforzo | arriva Bertolacci

(Di sabato 22 luglio 2023) Pronta ad affrontare la Serie B, labatte uncolpo:l’arrivo di Andrea, che ritorna in Italia dopo diversi anni in terra turca. La compagine lombarda si dimostra così molto preparata ad affrontare il campionato cadetto, consapevole delle insidie stagionali. L’obiettivo è chiaramente uno: risalire immediatamente nella massima serie.alla, colpo di esperienza Nato a Roma l’11 Gennaio 1991, Andreaè il valore aggiunto per la rosa della, che ha l’intenzione di tornare immediatamente in Serie A, dopo l’amara retrocessione al termine della stagione 2022/23. Senza dubbio il centrocampista laziale potrà portare esperienza ed estro ai compagni, vantando anche moltissime esperienze. ...

E intanto laufficializza un altro colpo dopo Vazquez. Èl'arrivo di Michele Collocolo , che ha firmato un contratto di quattro anni, fino al 2027.comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Ascoli Calcio 1898 le prestazioni sportive del calciatore Michele Collocolo. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 ...Alessio Brambilla è ufficialmente un nuovo giocatore della. Il centrocampista arriva dal Cesena, ecco il comunicato Alessio Brambilla è ufficialmente un nuovo giocatore della. Il centrocampista arriva dal Cesena, ecco il comunicato. COMUNICATO - U. S.comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Cesena le prestazioni sportive del calciatore ...

UFFICIALE: Cremonese, il centrocampista arriva dalla C. Preso Brambilla dal Cesena TUTTO mercato WEB

Giorni di fuoco non solo per il caldo torrido, ma anche per le operazioni a raffica annunciate dai club di serie B che hanno già iniziato il conto alla rovescia verso il campionato 2023/2024. Cremones ...La Cremonese ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista classe 1999 dall’Ascoli, più volte accostato al Cagliari Terzo acquisto in meno di 24 ore per la Cremonese. Questa mattina, infatti, il clu ...