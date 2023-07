Udinese | Samardzic | «Udine il posto ideale per crescere»

(Di sabato 22 luglio 2023) Le parole di Lazar, centrocampista dell’: «Non penso al futuro:è ilper me per» Lazarha parlato a SPORT1 del suo futuro. Di seguito le parole del gioiello dell’. FUTURO – «Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro.è un ambienteper la mia crescita».

Mg Verona 03/10/2022 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: LazarIl centrocampista dell', Lazar, ha ...L'ha battuto i ciprioti del Pafos per 2 - 0 nella prima vera gara stagionale, dopo le due ... Bijol e Masina; a centrocampo c'erano Festy,, Walace, Lovric e Kamara (unico volto nuovo ...TORINO - Obiettivo di mercato delle big di Serie A , Lazarha parlato delle prime due stagioni in maglia. Parla della soddisfazione in terra friulana il talento serbio: " Il primo anno mi è servito per ambientarmi, nel secondo mi sono ...

Samardzic: “Udinese l’ideale per crescere. Ma posso misurarmi con le migliori squadre d’Europa” fcinter1908

L'Udinese ha invece battuto i ciprioti del Pafos per 2-0 nella ... a centrocampo c'erano Festy, Samardzic, Walace, Lovric e Kamara (unico volto nuovo nell'11 iniziale); in attacco Thauvin e Beto. I ...Lazar Samardzic ha rilasciato un'intervista, tessendo le lodi per l'Udinese e per la sua grande capacità nel far crescere i giovani ...