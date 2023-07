L'ha battuto i ciprioti del Pafos per 2 - 0 nella prima vera gara stagionale, dopo le due sgambate con rappresentative locali della scorsa settimana. Il match si è disputato in Austria, dove i ...... passando per Beto dell', Gianluca Scamacca del West Ham, fino ad arrivare ai due veri ... Morata, che piace anche alla Roma, tornerebbe volentieri in Serie A visto che conosceil nostro ...Classe 1981, un passato "importante" da giocatore (Napoli,, nazionale, l'esperienza inglese)..., ora si ricomincia. Ci aspettano altre tre anni, un nuovo ciclo insomma, e la prima nostra ...

Udinese: bene la prima uscita con il Pafos, vittoria per 2-0 Agenzia ANSA

L'Udinese ha battuto i ciprioti del Pafos per 2-0 nella prima vera gara stagionale, dopo le due sgambate con rappresentative locali della scorsa settimana. Il match si è disputato in Austria, dove i f ...Nella ripresa le solite rotazioni con spazio ai nuovi: bene Zarraga in mezzo al campo come alternativa a Samardzic così come cresce l’intesa davanti fra Lucca e Brenner. Aumentano quindi le soluzioni ...