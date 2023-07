Udinese | 2-0 al Pafos in amichevole | la decidono gli attaccanti

(Di sabato 22 luglio 2023) L'vince in, superando per 2-0 la formazione greca del. Il club friulano si impone grazie alle reti di Beto al 26'...

Formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. A disposizione: Padelli, Mosca, Camara, ...L'amichevoleè stata interrotta per maltempo dopo il primo tempo: ecco tutti gli aggiornamenti. I bianconeri stavano affrontando la formazione cipriota, vincendo al 45 col risultato di 2 - 0, ma ...Amichevoli sabato 22 luglio ore 11 - Lecce - Riva del Garda (diretta Telerama) ore 15.30 -(diretta TV12) ore 16.30 - Monza - Giana Erminio (diretta Sky Sport) ore 17 - Atalanta - ...

Udinese-Pafos 2-0 Udinese Blog

Ecco il top ed il flop del terzo impegno stagionale per la squadra di Andrea Sottil. Il primo impegno degno di nota di questa preparazione ...Dopo la vittoria per 5-1 contro il Klagenfurt, l'Udinese scende in campo per il secondo test precampionato contri ciprioti del Pafos e Sottil manda ...