Ucraina | Unesco condanna il bombardamento russo di Odessa

(Di sabato 22 luglio 2023) Kiev, 22 lug. (Adnkronos) - L'agenzia delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura () hato ildella cittàdi. Secondo le prime stime dell'organizzazione, diversi musei inclusi nel Fondo per il Patrimonio Mondiale dell', tra cui il Museo Archeologico, il Museo Navale e il Museo Letterario, sono stati danneggiati durante gli attacchi missilistici. "L'esprime il suo sostegno ai residenti die porge le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime", si legge nel comunicato dell'organizzazione, che chiede la fine degli attacchi ai valori culturali protetti dal diritto internazionale.

Kiev, 22 lug. (Adnkronos) – L'agenzia delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura (Unesco) ha condannato il bombardamento russo della città ucraina di Odessa. Secondo le prime stime ...