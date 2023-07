Turista precipita e muore in Val Badia

E' unabruzzese, Cristian Marchionni di Avezzano, la vittima di un incidente in montagna in val Badia, in Alto Adige. L'uomo di 50 anni si trovava sui pendii del Santa Croce, nei pressi della Grotta ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... rinnovo per Valenti e Malaccari Sport [ 21/07/2023 ]dall'impalcatura: operaio finisce in ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... rinnovo per Valenti e Malaccari Sport [ 21/07/2023 ]dall'impalcatura: operaio finisce in ...

Un turista abruzzese precipita e muore in val Badia Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Un turista abruzzese è morto dopo essere scivolato nei ... L'uomo, che era con un altro escursionista, secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato per una decina di metri.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...