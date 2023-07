... e permette ogni giorno il passaggio di una cinquantina di treni attraverso ildel Fréjus. (... In Germania più incidenti No -radunati in val Maurienne. Tensione al confine Italia - Francia ......potrebbe mettere in comunicazione diretta il Vecchio Continente con l'Africa attraverso un...sottomarina tra Ue e Africa Madrid: 2,3 mln per lo studio dell'alta velocità a Gibilterra ...Il Comitato Noha visto come l'avvio dei lavori e in particolare dello scavo delle gallerie stia per arrivare davvero: "La fresa Iris " non più Monnalisa , quel nome ha portato male " ...

Tunnel Tav a Firenze, Giani: “Si parte! Lunedì la talpa Iris si avvicinerà al fronte di scavo” Firenze Post

Giani scrive: “Si parte! La ‘talpa’ Iris si avvicinerà al fronte di scavo lunedì 24 luglio, nella tarda serata di mercoledì 26 si terranno le prime rotazioni della macchina ...Firenze, 22 luglio 2023 – I lavori di scavo del tunnel Alta Velocità di Firenze riprenderanno, a tutti gli effetti, mercoledì 26 luglio, con l'entrata in funzione della nuova talpa chiamata Iris.