TTR | uno strumento innovativo per la sanità

Leggi su seriea24

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – Le istituzioni si impegnano per un maggiore impiego e utilizzo di sistemi innovativi da applicare nel campo dellaper dare una risposta ai cittadini in termini di maggiore efficienza, costi e qualità dei servizi erogati. In tal senso è arrivato nei giorni scorsi un passo in avanti non di poco conto con il TTR (Tessuto Tecnico Riutilizzabile) che rispetto al cotone, costituisce il primo il materiale tecnologicamente più avanzato nell’ambito dei dispositivi tessili per sala operatoria. Un impatto notevole il relativo impiego anche in termini di costi sociali e ambientali. È necessario, dunque, “promuovere un’azione di informazione e sensibilizzazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private in relazione alle più recenti novità normative comunitarie e nazionali in questo settore, alle positive esperienze già praticate sul territorio nazionale e ...