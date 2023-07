TS – dove vederla in tv e in streaming

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 luglio 2023) 2023-07-22 17:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: SANTA CLARA (Stati Uniti d'America) – Senza Rabiot e Fagioli, oltre ai calciatori sul mercato, su tutti Bonucci e Zakaria, la Juventus si appresta a debuttare nel Soccer Champions Tour 2023, la tournée organizzata negli Stati Uniti e che la metterà di fronte a Barcellona (stanotte alle 4.30), Milan (il 28 luglio) e Real Madrid (il 3 agosto). Il primo avversario, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, saranno i blaugrana di Xavi, Campioni in carica della Liga: potrebbe anche essere l'occasione per parlare di Franck Kessié, da alcune settimane accostato ai colori bianconeri.