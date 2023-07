"Troppo caldo tra friggitrici e cucina". I dipendenti dei McDonald's di Bari e Casamassima incrociano le braccia

(Di sabato 22 luglio 2023) In Puglia le temperature superano i 40 gradi e i circa 140deidie di, a contatto per ore cone cucine non proprio fresche, hanno deciso di scioperare per «l’assenza di un impianto di condizionamento adeguato». Lo sciopero – spiega Gazzetta del Mezzogiorno – è indetto dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale del capoluogo pugliese. La denuncia dei sindacati «Si sono registrati diversi casi di malori tra il personale che lavora con temperature allucinanti – spiega Domenico Ficco, segretario della Cgil– e anche quando si è tentato di aggiungere dei condizionatori portatili l’impianto elettrico non ha retto». I sindacati chiedono «con urgenza la chiusura al pubblico nelle giornate da bollino rosso e il ...

In Puglia le temperature superano i 40 gradi e i circa 140 dipendenti dei McDonald's di Bari e di Casamassima, a contatto per ore con friggitrici e cucine non proprio fresche, hanno deciso di ...

