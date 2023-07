Tromba d' aria e grandine nel Ravennate | viabilità interrotta e danni

(Di sabato 22 luglio 2023) Unad’e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto nel comune di Ravenna . E’ stato attivato il Coc nel centro sociale La Pioppa di Savarna dove si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione...

Colpiti dieci paesi dell'Alto Cremasco, allagamenti e danni a strutture e agricoltura. Nell'Anconetano spiagge invase dal mare,d'nel Ravennate Vento e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Poi decine di alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout, vento a 80 ...Lad'ha divelto anche numerosi pali della corrente elettrica e diverse zone risultano senza luce. Si è attivata Enel per gli interventi di ripristino. Il Comune informa inoltre che per ...Unad'e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto nel comune di Ravenna. E' stato attivato il Coc nel centro sociale La ...

Milano, tromba d'aria tra Cernusco sul Naviglio e Gessate. VIDEO Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Una tromba d'aria e una forte grandinata hanno colpito nel pomeriggio le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto nel comune di Ravenna. E' stato attivato il Coc nel centro sociale ...