Traffico Roma del 22-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 luglio 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo interessa il raccordo anulare le complanari è cominciato rientro in città di quanti hanno trascorso questo sabato sul litorale in particolare ilintenso tra Ardea e Lidio di Ostia in aumento ilanche sulla via Pontina abbiamo code tra Castelno e Castel di Decima versoincidente rimasto lungo l’Aurelia fa Tuttavia ancora fortemente rallentato iltra Malagrotta il raccordo anulare la polizia locale segnala in città la chiusura di viale Tirreno per incidente tra via Conca d’Oro e via Isole Pelagie Prati Fiscali ilè deviato su via Conca d’Oro in corso la processione per i festeggiamenti della Madonna de Noantri con chiusura al ...