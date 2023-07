Traffico Roma del 22-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 luglio 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto ancora qualche problema lungo l’Aurelia a causa di un incidente avvenuto al km 11 Ci sono code da Malagrotta Verso il raccordo anulare la polizia locale Ci Segnala la chiusura temporanea di via di Salone a causa di un incidente in prossimità di Ponte sull’aniene nelle due direzioni in corso interventi di recupero mezzi incidentati Intanto sono attivate le chiusure aldi via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole per lo spettacolo di Maurizio Battista in programma questa sera al Circo Massimo chiusure previste fino alla mezzanotte buste di zona invece sino alle 7 di domani mattina domenica al via Trastevere la processione per i festeggiamenti della Madonna de Noantri chiusa alfino alle 20:30 diverse strade del rione il percorso verso la chiesa di Sant’Agata per viale ...